Sokak ortasında silahla yaralama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak ortasında silahla yaralama - Son Dakika

Sokak ortasında silahla yaralama

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde tramvay durağı karşısında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde tramvay durağı karşısında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Arkadaş oldukları öğrenilen Mehmet Sayli (26) ve S.Ü. (28), Şair Eşref Bulvarı'ndaki tramvay durağı karşısında tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası S.Ü, yanında bulunan tabancayla Sayli'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sayli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Sayli'nin ameliyata alınacağı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan S.Ü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sokak ortasında silahla yaralama

Polis, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tramvay istasyonunda dans edenleri görenler şaşkınlık içinde kaldı
Polisten tek ayakkabıyla kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika Haberleri
17:03 Van'da, hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
17:02 Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı - Son Dakika
17:02 İnternetten 'kamyon satışı' dolandırıcılığına 4 yıl hapis - Son Dakika
17:02 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (5) - Son Dakika
17:02 Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 17:06:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak ortasında silahla yaralama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]