Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 yaralı - Son Dakika

Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 yaralı

6 saat önce

ADANA'da henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli oldukları öne sürülen Ömer K. ile Mehmet Y., sokak ortasında tabanca ve pompalı av tüfeği ile çatıştı.

ADANA'da henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli oldukları öne sürülen Ömer K. ile Mehmet Y., sokak ortasında tabanca ve pompalı av tüfeği ile çatıştı. Olayda Ömer K., her iki bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, polise teslim olan Mehmet Y. ise kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kimseye haraç vermiyorum, eroin de sattırmıyorum" diye bağırdı.

Olay, saat 04.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Mehmet Y. ile Ömer K., sokakta karşılaştı. İddiaya göre, kavga etmeye başlayan ikili, birbirlerine tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Mehmet Y.'nin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan Ömer K.'nın her iki bacağına isabet etti. Olay sırasında bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, olaya müdahale etti. Bekçilerin telsiz anonsu ile durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Ömer K., ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'KİMSEYE HARAÇ VERMİYORUM'

Olayda kullandığı pompalı tüfek ile polise teslim olan Mehmet Y., kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edince "Kimseye haraç vermiyorum, eroin de sattırmıyorum, eroin satmak yasak, haraç toplamak yasak" diye bağırdı. Daha sonra polis aracına bindirilen şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yerinde incelemesini tamamlayan polis, şüphelinin ve yaralanın kullandığı silahlara el koydu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:25 Kaynak: DHA
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