Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 yaralı - Son Dakika

Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 yaralı

6 saat önce

ADANA'da husumetli oldukları öne sürülen Ömer K. ile Mehmet Y., sokak ortasında tabanca ve pompalı av tüfeği ile çatıştı.

Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 yaralı, System.String[]

ADANA'da husumetli oldukları öne sürülen Ömer K. ile Mehmet Y., sokak ortasında tabanca ve pompalı av tüfeği ile çatıştı. Olayda Ömer K., her iki bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Polise teslim olan Mehmet Y. kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kimseye haraç vermiyorum, eroin de sattırmıyorum" diye bağırdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Mehmet Y. ile Ömer K., sokakta kavgaya tutuştu. Kavga sırasında ikili, birbirlerine tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Mehmet Y.'nin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Ömer K.'nin her iki bacağına isabet etti. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, olaya müdahale etti. Bekçilerin telsiz anonsu üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı kan kaybeden Ömer K., ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

'KİMSEYE HARAÇ VERMİYORUM'

Olayda kullandığı pompalı tüfek ile polise teslim olan Mehmet Y., kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edince, "Kimseye haraç vermiyorum, eroin de sattırmıyorum. Eroin satmak yasak, haraç toplamak yasak" diye bağırdı.

Polis aracına bindirilen Mehmet Y., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Portakal bahçesine dayısını kontrole giden yeğen, üzerinde 2 köpek olan parçalanmış cesediyle karşılaştı
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Adanalı esnaflar üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz yemek kampanyası başlattı Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis

Son Dakika Haberleri
14:33 Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi - Son Dakika
14:33 Şırnak'ta 2019'da 59 terörist ölü, 9 terörist sağ ele geçti, 279'u da teslim oldu - Son Dakika
14:32 Filiz Tekin'in organı nakledikten sonra ölen Uslu'nun cenazesi ailesine verildi - Son Dakika
14:27 İdlib'e yardım için kampanya başlatıldı - Son Dakika
14:27 İLKİM 7/24 halkın hizmetinde - Son Dakika
13:21 Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
11:40 Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 14:36:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]