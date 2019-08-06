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Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

4 dakika önce

ADANA'da Ahmet Uludağ (56), sokak ortasında buluştuğu husumetlisi B.U. ve yanındaki arkadaşı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]


ADANA'da Ahmet Uludağ (56), sokak ortasında buluştuğu husumetlisi B.U. ve yanındaki arkadaşı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Ahmet Uludağ ve B.U., iddiaya göre sabaha karşı konuşmak için buluştu. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönünce silahlı çatışma çıktı. B.U. ve yanındaki henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı tabancayla, Ahmet Uludağ ise pompalı av tüfeği ile ateş açtı. Ahmet Uludağ, sol göğsüne isabet eden kurşunla yere yığıldı. Silah seslerini duyup olay yerine gelen mahalle bekçilerini gören şüphelilerden B.U. otomobiline binerek, arkadaşı ise ara sokaklara girerek kaçtı. Çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Uludağ ameliyata alındı. Uludağ'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. SAKLANIRKEN YAKALANDI
Olayın ardından ara sokaklara girerek kaçan şüpheli, çıkmaz bir sokakta otomobillerin arasında saklanmaya çalışırken mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Çevrede arama yapan bekçiler, olayda kullanıldığı düşünülen tabancayı ise bir otomobilin altına atılı halde buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis, 12 boş kovan ile bir boş kartuş buldu. Yaralının aracında ise pompalı av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve av tüfeği, balistik inceleme için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis, B.U.'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Adana
Ahmet Uludağ, Uludağ, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:43 Kaynak: DHA
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