Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
54 dakika önce
Adana'da iki grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Adana
'da iki grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, Seyhan
İlçesi Fevzipaşa
Mahallesi Vefa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgada silahlar patladı. Tuncay K. ile Deniz A. pompalı tüfekle vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralamayı gerçekleştiren kişiler ise olay yerinden hızla kaçtı.
Yaralılardan Tuncay K. Yüreğir
Devlet Hastanesine, Deniz A. ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:55 Kaynak: İHA
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