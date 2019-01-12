Son Dakika Haberleri: Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

54 dakika önce

Adana'da iki grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Adana'da iki grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgada silahlar patladı. Tuncay K. ile Deniz A. pompalı tüfekle vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralamayı gerçekleştiren kişiler ise olay yerinden hızla kaçtı.

Yaralılardan Tuncay K. Yüreğir Devlet Hastanesine, Deniz A. ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Fevzipaşa, Seyhan, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 Kişiyi Öldüren Sanık Mahkemede "Pişmanım" Dedi Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı

Cani Koca, Boşanma Aşamasında Olduğu Hamile Eşine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdırdı Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 04:49:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]