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Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

6 saat önce

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybettiSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti.

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, System.String[]

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kavakpınar Mahallesi Keban Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Can Gürgen (27), 19 SL 068 plakalı otomobilinin yanında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalıma başlattı.

Samsun, Bafra, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:36 Kaynak: İHA
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