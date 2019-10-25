Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

25 dakika önce

Adıyaman'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 903. Sokak'ta yürüyen A.S.Ş. (34), kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Karanlık olan sokaktaki saldırıda tabancadan çıkan iki mermiden biri A.S.Ş.'nin bacağına isabet etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

(İHA)

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Daha önce de Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Macaristan'dan Türkiye'ye övgü
MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında açılan taciz ateşine karşılık verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük destek var" demişti! Anket şirketi oran açıkladı Terör örgütü PKK yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 21:00:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]