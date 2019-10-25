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Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

1 saat önce

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralıADIYAMAN - Adıyaman'da, bir kişi sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir kişi sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisinde yürüyen A.S.Ş. (34), kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Karanlık sokak içerisinde silahlı saldırıya uğrayan A.S.Ş., isimli kişinin bacağına tabancadan çıkan 2 adet mermiden biri isabet etti. Bacağından yaralanan kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.S.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:07 Kaynak: İHA
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