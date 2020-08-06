Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Kimliği belirsiz şahıs silaha 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı

Polis firari şahsı arıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Kırmızıtoprak Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Öğle saatlerinde, cadde üzerindeki bir işyerinin önünde oturan Kamil G. isimli şahıs, kimliği henüz belirlemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. İşyeri önünde 5 el ateş eden şüpheli, Kamil G.'nin bacak bölgesine 3 mermi isabet ettirdi. Ardından kimliği belirsiz şüpheli olay yerinden firar etti.

Olaya tanıklık eden çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralı şahsa olay yerindeki ilk müdahale sonrası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.

'Polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı'

Yaşanan silahlı saldırının akabinde olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çapta çalışma başlattı. Ekipler, firari şahsın kaçış güzergahını güvenlik kameraları ve MOBESE üzerinden araştırıp, olaya tanıklık eden kişilerin ifadelerini aldı.

Öte yandan polisin silahlı saldırıyı gerçekleştiren firari şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.