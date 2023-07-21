2 genç sokak ortasında kurşunların hedefi oldu! Acılı anne, yaralı oğlunun başında feryat figan ağladı - Son Dakika
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2 genç sokak ortasında kurşunların hedefi oldu! Acılı anne, yaralı oğlunun başında feryat figan ağladı

21.07.2023 12:00

İstanbul Esenyurt'ta 2 genç silahlı saldırıya uğradı. Gençlerden birinin annesi, oğlunun başında ağlayarak feryat etti. Kahreden anlar kameraya yansırken şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Esenyurt'ta silahlı iki şüpheli, husumetli oldukları iki genci sokak ortasında kurşunlayarak kaçtı. Oğlunun yerde kanlar içinde yattığı sırada ağlayarak feryat eden annenin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, Çarşamba gece saatlerinde Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki iki gence, aralarında daha önceden husumet bulunan iki şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan gençler, ağır yaralandı. Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken silah seslerini duyan sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Yaralı gençlerden birinin annesi ambulansın gelmesini beklerken kanlar içinde yerde yatan oğlunun başında ağladı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahıslar ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYIN ALTINDAN İNTİKAM ÇIKTI

Şahısların saldırı sebebinin, tarafların ailesi arasındaki ölümlü olay sonucu intikam almak istemesi olduğu iddia edildi. Yaralıların ambulansı bekledikleri sırada yerde kanlar içinde yattıkları o anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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