Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Tekirdağ'da henüz kimliği bilinmeyen 2 kişi tarafından sokak ortasında bir işletme yöneticisine kurşun yağdırılırken saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında, System.String[]

Tekirdağ'da henüz kimliği bilinmeyen 2 kişi tarafından sokak ortasında bir işletme yöneticisine kurşun yağdırılırken saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde Zengin Caddesi'ndeki işletmesini açmak için dükkanına gelen Mustafa S., kimliği henüz bilinmeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Mustafa S., sürünerek civardaki bir esnafın dükkanına girdi. Saldırının duyulmasının ardından paniğe kapılan saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı. Yaralı Mustafa S., civardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Mustafa S.'nin saldırıdan sürünerek kaçışı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni sistemde istifa eden de kıdem tazminatı alacak
Eşine o sözü söyleyen yandı... Saldırgan alışveriş merkezine baltayla saldırdıktan sonra dans etti Bakanlık paha biçilemeyen Sümela hazinesinin peşinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:10:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]