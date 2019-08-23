Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

1 saat önce

Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da henüz kimliği bilinmeyen 2 kişi tarafından sokak ortasında bir işletme yöneticisine kurşun yağdırıldı.

Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da henüz kimliği bilinmeyen 2 kişi tarafından sokak ortasında bir işletme yöneticisine kurşun yağdırıldı.

Olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde Zengin Caddesi'ndeki işletmesini açmak için dükkanına gelen Mustafa S., kimliği henüz bilinmeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Mustafa S., sürünerek civardaki bir esnafın dükkanına girdi. Saldırının duyulmasının ardından paniğe kapılan saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı Mustafa S., civardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mustafa S.'nin saldırıdan sürünerek kaçışı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Saldırgan alışveriş merkezine baltayla saldırdıktan sonra dans etti
Metrobüste "cinsel saldırı" davasında sanık tahliye edildi PUBG'de devrim gibi değişiklik! Helikopter geliyor Hazırlık maçı öncesi Emine Bulut yazılı pankartla sahaya çıktılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 22:40:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]