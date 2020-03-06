Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü

17 dakika önce

Adana'da sabah işe gitmek için evinden çıkan bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü, System.String[]

Adana'da sabah işe gitmek için evinden çıkan bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evden işe gitmek için çıkan Hasan Erdemci'ye (45), sokak ortasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile ateş ederek kaçtı.


Silah seslerini duyan vatandaşlar, Erdemci'nin yaralandığını fark edince durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdemci, ambulansla kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delillerin kaybolmaması için sokağın giriş ve çıkışlarını şeritle kapattı.


Polis ekipleri, 2 boş kovan ve 3 mermi çekirdeği buldu. - ADANA

Yüreğir, Sabah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:39 Kaynak: İHA
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