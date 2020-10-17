Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Turgay S. otomobilini evinin önüne park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Turgay S. ayağından vurularak yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Dilovası Mimarsinan Mahallesi 510'uncu Sokak'ta meydana geldi. Su tankeri ile çalışan Turgay S., otomobilini evinin önüne park edip, indi. Bu sırada başka bir otomobille yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Turgay S.'ye tabanca ile ateş edildi. Turgay S. mermilerin ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Turgay S. ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.