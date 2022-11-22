Silahlı saldırıya uğrayan adamın çığlıkları sokağı inletti - Son Dakika
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Silahlı saldırıya uğrayan adamın çığlıkları sokağı inletti

22.11.2022 09:59

İstanbul Esenyurt'ta iki grubun tartışmasında ortalık savaş alanına dönerken bir şahıs kurşun yağdırarak olay yerinden uzaklaştı. Olayda yaralanan vatandaş, sokak ortasında 'ölüyorum' diye bağırırken yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.

Geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde, kimliği belirsiz iki grup şahıs arasında nedeni bilinmeyen tartışma yaşandı. Şahısların arasındaki kavga sokak sakinlerince paniğe neden olurken, şüphelilerden biri silahla ateş etmeye başladı.

"ÖLÜYORUM" DİYE BAĞIRDI

Kurşunların isabet ettiği vatandaş yaraladı. Vurulan şahıs "Ölüyorum" diyerek bağırmaya başladı. Kurşun yağdıran şüpheli olay sonrası kayıplara karıştı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bir araca bindirilerek hastaneye götürüldü. İhbar üzerine sokağa polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı, 'Ölüyorum' diye bağırdı

KEMERALARA YANSIDI

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların, yaralıları hastaneye götürmek üzere araçlara bindirdiği o anlar ise çevredeki cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı, 'Ölüyorum' diye bağırdı

"İNSAN ÇOK KORKUYOR"

Olay hakkında konuşan sokak sakini Mehmet Dilek, " Ben içeride oturuyordum. Silah sesini duyarak dışarı çıktım. Burası çok kalabalıktı ve yerde bir yaralı gördüm. Yaralı yerde 'Ben ölüyorum' diye bağırıyordu. Korkmamak elde değil. İnsan çok korkuyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Süleymaniye Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıya uğrayan adamın çığlıkları sokağı inletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı saldırıya uğrayan adamın çığlıkları sokağı inletti - Son Dakika
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