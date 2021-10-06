Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan adam, olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Uğur Mumcu Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, Abdulkadir Görmez, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

BAŞINA İSABET EDEN KURŞUN HAYATTAN KOPARDI

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Görmez'i kaldırımda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Görmez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OLAY YERİNDE 4 BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde 4 adet boş kovan ele geçirildi. Görmez'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Görmez'i tabanca ile vurarak öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.