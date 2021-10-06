Üye Girişi
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan adam, olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan adam, olay yerinde hayatını kaybetti

06.10.2021 08:59

Aydın'da 35 yaşındaki Abdulkadir Görmez, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsı hareketsiz yatarken buldu. İnceleme sonucunda kurşunların şahsın başına isabet ettiği ve hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Uğur Mumcu Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, Abdulkadir Görmez, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

BAŞINA İSABET EDEN KURŞUN HAYATTAN KOPARDI

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Görmez'i kaldırımda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Görmez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! Başından vurulan genç adam olay yerinde can verdi

OLAY YERİNDE 4 BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde 4 adet boş kovan ele geçirildi. Görmez'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Görmez'i tabanca ile vurarak öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan adam, olay yerinde hayatını kaybetti

Didim, Silah, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan adam, olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tel örgülerden askerlere verilen Afgan bebek, şimdilerde ailesiyle ABD'de yaşıyor 08:35 Tel örgülerden askerlere verilen Afgan bebek, şimdilerde ailesiyle ABD'de yaşıyor Sevgilisiyle tartışırken 5. kattan düşen trans birey hayatını kaybetti 08:00 Sevgilisiyle tartışırken 5. kattan düşen trans birey hayatını kaybetti Bahçeli, 07:38 Bahçeli, "Bölücü kebapçılar" sözünde kimi kastetti? MHP, konu hakkında konuştu
Musa Orhan'ın avukatı, şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu 07:08 Musa Orhan'ın avukatı, şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir 23:14 Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir Tutuklanan orkestra ekibinin 22:26 Tutuklanan orkestra ekibinin "Hayatımızı mahvettin" dediği Bülent Ersoy, suçlamalara yanıt verdi
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm 21:35 Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum 20:42 Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum

Son Dakika Haberleri
08:42 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında
08:35 Tel örgülerden askerlere verilen Afgan bebek, şimdilerde ailesiyle ABD'de yaşıyor
08:04 Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek
08:02 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, Sedat ve Cana'yı konuşurken yakalıyor
08:00 Sevgilisiyle tartışırken 5. kattan düşen trans birey hayatını kaybetti
07:52 Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı
07:37 Bahçeli, "Bölücü kebapçılar" sözünde kimi kastetti? MHP, konu hakkında konuştu
07:33 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlar için kolaylık sağlayacak
07:08 Musa Orhan'ın avukatı, şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu
18:40 Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında         
08:43
Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek         
08:05
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı         
07:53
850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlar için kolaylık sağlayacak 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlar için kolaylık sağlayacak         
07:33
Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı         
00:23
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı         
21:49
İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı         
21:10
6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar 6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar         
19:37
Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor         
18:40
Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor         
17:17
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı         
16:35
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 09:04:11. #1.13#
SON DAKİKA: Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan adam, olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement