Sokak ortasında sopalı saldırıda kanlar içinde kalıp bayıldı
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Sokak ortasında sopalı saldırıda kanlar içinde kalıp bayıldıSAMSUN - Samsun'da sokak ortasında sopalı saldırıya uğrayan bir kişi kanlar içinde kalarak bayıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:14 Kaynak: İHA
Sokak ortasında sopalı saldırıda kanlar içinde kalıp bayıldı
SAMSUN - Samsun
'da sokak ortasında sopalı saldırıya uğrayan bir kişi kanlar içinde kalarak bayıldı.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevyeri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki E.Y., 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan şahıs sokak ortasında olduğu yere yığılıp bayıldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan E.Y., 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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