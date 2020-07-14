Sokak ortasında sosyal mesafesiz maskesiz düğün eğlencesi - Son Dakika

Sokak ortasında sosyal mesafesiz maskesiz düğün eğlencesi
Sokak ortasında sosyal mesafesiz maskesiz düğün eğlencesi Hem oynayanlar hem de izleyenler bir araya geldi, sosyal mesafe unutuldu Ümraniye'de sokak ortasında bir araya gelen çok sayıda kişi sosyal mesafeye aldırmadan düğün eğlencesi yaptı.
Sokak ortasında sosyal mesafesiz maskesiz düğün eğlencesi
Hem oynayanlar hem de izleyenler bir araya geldi, sosyal mesafe unutuldu
İSTANBUL - Ümraniye'de sokak ortasında bir araya gelen çok sayıda kişi sosyal mesafeye aldırmadan düğün eğlencesi yaptı. Davul zurna eşliğinde vatandaşların oyunların oynadığı düğünde sosyal mesafe ile maske unutuldu.
Ümraniye'de yaşanan olayda çok sayıda vatandaş sokak ortasında bir araya gelerek düğün eğlencesi yaptı. Davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynanırken sosyal mesafe ile maske kuralı hiçe sayıldı. Vatandaşlar sanki salgın yokmuşçasına hep birlikte oyunlar oynadı. Çevredeki diğer vatandaşlar da düğün eğlencesini izlemek için geldi. Oluşan kalabalıkta çoğu kişi ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:10 Kaynak: İHA
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