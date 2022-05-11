SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

11.05.2022 09:01

ADANA'da sokak ortasında kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla göğsünden vurulan Yalçın Fırat (30), hayatını kaybetti.

ADANA'da sokak ortasında kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla göğsünden vurulan Yalçın Fırat (30), hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Fırat, sokakta kavga ettiği kişi tarafından tabancayla göğsünden vuruldu. Fırat yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyup, evlerinden çıkanlar, Yalçın Fırat'ı yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçın Fırat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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