Sokak ortasında taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sokak ortasında taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı: 1 kişi hayatını kaybetti

20.05.2022 08:47

Adana'da sokak ortasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtığı kavgada Mesut Toprak (37), öldürüldü. Ekiplerin incelemelerinin ardından Toprak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Mesut Toprak, sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada Toprak, başına isabet eden mermiyle yere yığıldı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Toprak'ın öldüğü belirlendi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Toprak'a ait olduğu değerlendirilen tabanca ile farklı çaplarda çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Olay yerindeki çalışmanın tamamlanmasının ardından Toprak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Otopsi, kavga, Adana, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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