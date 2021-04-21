Sokak ortasında tartıştığı eniştesini bacağından vurdu - Son Dakika

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde A.A., sokak ortasında tartıştığı eniştesi S.Ö.'yü tabancayla bacağından vurdu. A.A. gözaltına, S.Ö. ise tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Serdivan Kemalpaşa Mahallesi 112. Sokak'ta meydana geldi. A.A. ile eniştesi S.Ö. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.A. tabancasını ateşleyerek S.Ö.'yü bacağından vurdu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri A.A.'yı gözaltına alırken, silaha ve olay yerinde bulunan palaya da el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.