Son Dakika Haberleri: Sokak Ortasında Tartıştığı İnşaat İşçisini Öldürdü (2)

Sokak Ortasında Tartıştığı İnşaat İşçisini Öldürdü (2)

3 saat önce

ŞÜPHELİ SORGUDASokak ortasında tartıştığı inşaat işçisi Hasan Gültepe'yi (38) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli Ü.Ö. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sokak Ortasında Tartıştığı İnşaat İşçisini Öldürdü (2), System.String[]
ŞÜPHELİ SORGUDA

Sokak ortasında tartıştığı inşaat işçisi Hasan Gültepe'yi (38) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli Ü.Ö. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.  Emniyet Müdürlüğü, Cineyet Büro Amirliğindeki sorgu işlemlerinin sürdüğü belirtilen şüphelinin ilk ifadesinde Hasan Gültepe'yi 'namus meselesi' yüzünden vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli Ü.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:04 Kaynak: DHA

İşçi, Gültepe, Güncel
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