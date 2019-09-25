Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sokak ortasında tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçtı

1 saat önce

Sokak ortasında tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçtıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bayan sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklandı.

Sokak ortasında tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçtı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bayan sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Hülya Ü. Bursa'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, olay Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Hülya Ü ile henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs sokak ortasında tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonucu şahıs bayanı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Hülya Ü. ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hülya Ü. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. . Polis, her yerde olayı gerçekleştiren şahsı arıyor.

Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Sokak ortasında tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçtı

İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yargıtay: Hesaptan çalınan paradan banka sorumlu
Babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 14:18:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]