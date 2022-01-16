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Sokak ortasında tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Sokak ortasında tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı

16.01.2022 15:24

- Sokak ortasında tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurarak ölümüne sebep olan zanlı, İstanbul'da saklandığı adreste yakalanarak adliyeye sevk edildi.

- Sokak ortasında tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurarak ölümüne sebep olan zanlı, İstanbul'da saklandığı adreste yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Dinçer Solhan ile E.A arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şahıs, tabanca ile Solhan'a ateş etmek istedi. Silah tutukluk yaparken, Solhan kaçmaya başladı. Bunun üzerine Solhan'ın peşinden giden şahıs 5 el ateş etti. Dinçer Solhan, göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Solhan'ı yaralayan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solhan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Solhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

E.A isimli 23 yaşındaki şahıs ise dün İstanbul Anadolu yakasında saklandığı adreste polis ekipleri tarafından bulundu. Daha önce birkaç farklı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen E.A, polis merkezindeki tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Sokak ortasında tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı

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İstanbul, Kocaeli, Solhan, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika


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