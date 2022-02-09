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Sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurdu, kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurdu, kaçmaya çalışırken yakalandı

09.02.2022 08:42

Adana'da bir kişi tartıştığı kişiyi sokakta tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

Adana'da bir kişi tartıştığı kişiyi sokakta tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Olayın şüphelisi kaçmaya çalıştığı sırada suç aletiyle birlikte bekçiler tarafından yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.T ile F.A arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.A, belinden tabancayı çıkartarak M.A.T'yi bacağından vurdu. Şüpheli F.A daha sonra hızla kaçmaya başladı.

Bu sırada bölgede devriye görevi yapan bekçiler silah sesi duyunca, olay yerine koşarak geldi. Ardından şüphelinin kaçtığı gören bekçiler, koşarak F.A'yı suç aletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Yaralanan M.A.T ise sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Süleyman Cenk İdaye-İHA)

Sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurdu, kaçmaya çalışırken yakalandı
Sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurdu, kaçmaya çalışırken yakalandı
Sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurdu, kaçmaya çalışırken yakalandı

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Seyhan, Adana, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurdu, kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika


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