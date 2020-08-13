Sokak ortasında tekme-tokat kavga - Son Dakika

Karabük'te sokak ortasında çıkan 2 ayrı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu, o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde gece saatlerinde sokak ortasında karşılaşan 5 kişilik iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine saldırdı. Dakikalarca süren kavgayı gören bir kişi gelip tarafları ayırmaya çalıştı. Diğer bir sokak kavgasında ise 2 grup tekme-tokat birbirine girdi. Daha sonra sokak ortasında birbirini kovaladı. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. - KARABÜK