Sokak ortasında tekme tokat kavga ettiler - Son Dakika

Sokak ortasında tekme tokat kavga ettiler

ÇORUM'da iki kişi arasında çıkan kavgada tekmeler, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Gazi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla kavga eden iki kişi ellerine geçirdikleri sandalyeleri de birbirine fırlatmaya başladı. Çevre esnafının araya girmesiyle kavga son bulurken, iki kişi hafif şekilde yaralandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.