Sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga - Son Dakika

Sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

AĞRI'da, aralarında tartışma çıkan 2 grup yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.

Sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga, System.String[]

AĞRI'da, aralarında tartışma çıkan 2 grup yumruk ve tekmelerle birbirine girdi. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kentteki Nevzat Güngör Caddesi'nde, öğle saatlerinde yaşları 17 ila 23 arasında değişen 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Gençlerden biri ise yerde yatan kişiye uçarak tekme attı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.Kavgayı esnaf ve çevredekiler ayırırken, taraflar polis gelmeden olay yerinden kaçtı.


kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yüksek gerilim hattına temas eden işçi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi Baba ile oğlu arasındaki kavgada tüfek kazara ateş aldı! Bir can gitti Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi
Antalyaspor'un yaptırdığı ikinci testlerde 2 kişinin sonucu pozitif çıktı, Beşiktaş maçına çıkıyorlar Antalyaspor'un yaptırdığı ikinci testlerde 2 kişinin sonucu pozitif çıktı, Beşiktaş maçına çıkıyorlar         
22:25
İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor         
21:53
Kendilerini savcı ve polis gibi tanıtıp 1 milyon 500 bin TL'lik vurgun yapan şebeke çökertildi Kendilerini savcı ve polis gibi tanıtıp 1 milyon 500 bin TL'lik vurgun yapan şebeke çökertildi         
21:03
Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı         
19:41
İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı         
18:59
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:41
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
Barcelona, Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz ile yakından ilgileniyor Barcelona, Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz ile yakından ilgileniyor         
13:33
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsın foyasını Esra Erol ortaya çıkardı Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsın foyasını Esra Erol ortaya çıkardı         
10:56
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 23:05:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei