Sokak ortasında tekmeli- yumruklu kavgada sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika

Sokak ortasında tekmeli- yumruklu kavgada sandalyeler havada uçuştu
ÇORUM'da, iki kişi arasında çıkan kavgada tekme, yumruk ve sandalyeler havada uçuştu.
ÇORUM'da, iki kişi arasında çıkan kavgada tekme, yumruk ve sandalyeler havada uçuştu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekmeli- yumruklu kavga eden iki kişi ellerine geçirdikleri sandalyeleri de birbirine fırlatmaya başladı. Çevredeki esnafının araya girmesiyle kavga son bulurken, iki kişi hafif şekilde yaralandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 22:59 Kaynak: DHA
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