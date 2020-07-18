Sokak ortasında tekmeli- yumruklu kavgada sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika

ÇORUM'da, iki kişi arasında çıkan kavgada tekme, yumruk ve sandalyeler havada uçuştu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekmeli- yumruklu kavga eden iki kişi ellerine geçirdikleri sandalyeleri de birbirine fırlatmaya başladı. Çevredeki esnafının araya girmesiyle kavga son bulurken, iki kişi hafif şekilde yaralandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.