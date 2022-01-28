Sokak ortasında terk edilen aracı iterek kenara çektiler - Son Dakika

Sultangazi'de yakıtı bittiği için sokak ortasında bırakılan araç yüzünden çöp kamyonu geçemedi. Mahallede yaşayanlar ise otomobili iterek kenara çekti o anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 23. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonu çöpleri toplamak için girdiği sokakta ilerlerken, sürücü yol ortasında terk edilmiş bir otomobil ile karşılaştı. Bir süre bekleyen çöp kamyonu sürücüsü, ardından korna çalarak otomobil sürücüsünün gelmesini ve aracını yoldan kaldırmasını istedi. Çevrede yaşayan gençler otomobil sahibinin sokakta oturmadığını ve aracı da tanımadıklarını belirtince gençler çöp kamyonunun ilerleyebilmesi için otomobili sürükleyerek kenara çekti.

10 kişi aracı kenara çekti

Otomobil yaklaşık 10 kişi tarafından sürüklenerek kenara çekildikten sonra çöp kamyonu ilerleyerek sokaktan ayrıldı. Otomobil sürücüsü ise aracın yakıtı bittiği için bidon ile yakıt almaya gittiği daha sonra da sokaktan ayrıldığı öğrenildi. Gençlerin otomobili sürüklediği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - İSTANBUL