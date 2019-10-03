Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında tüfekli, bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Sokak ortasında tüfekli, bıçaklı kavga: 2 yaralı

45 dakika önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 4 kişinin karıştığı silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Sokak ortasında tüfekli, bıçaklı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 4 kişinin karıştığı silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.


Olay, Altunkalem Mahallesi 28610 Sokak'ta bulunan Özgür Parkı yakınlarında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Yaşar S. (25) ve Duran S. ile Yusuf Ç. (35) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs arasında sokak ortasında çıkan tartışmada bıçak ve tüfek kullanıldı. Olayda Yaşar S. kafasından darp ve ayağına isabet eden saçmalarla yaralanırken diğer taraftan da Yusuf Ç. sırtından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay sonrası Duran S. ile henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs olay yerinde otomobillerini bırakarak kaçarken yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Ç. hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Şüphelilerden Duran S. polis ekiplerince gözaltına alınırken diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Akşehir, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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