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Sokak ortasında uzun namlulu silahlarla kavga

48 dakika önce

Diyarbakır'da iki grup arasında uzun namlulu silahlarla kavga çıktı.

Sokak ortasında uzun namlulu silahlarla kavga, System.String[]
Diyarbakır'da iki grup arasında uzun namlulu silahlarla kavga çıktı. Kurşunlar çevredeki dükkanlara isabet etti.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi 231. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup sokak başında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar otomobillerinde çıkardıkları uzun namlulu silahlarla rasgele etrafa ateş açtı. Olayda 25 adet uzun namlu olmak üzere 33 tane boş kovan bulundu. Kavgada ölen yada yaralı olmazken kurşunlar çevredeki dükkanlara isabet ederek maddi hasar meydana geldi. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri olaya karışan şahısları yakalamak için geniş çapta operasyon başlattı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:36 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Bağlar, kavga, 3. Sayfa
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