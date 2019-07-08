Sokak ortasında uzun namlulu silahlarla kavga
37 dakika önce
Sokak ortasında uzun namlulu silahlarla kavgaDİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki grup arasında uzun namlulu silahlarla kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
Sokak ortasında uzun namlulu silahlarla kavga
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'da iki grup arasında uzun namlulu silahlarla kavga çıktı. Kurşunlar çevredeki dükkanlara isabet etti.
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar
İlçesi Kaynartepe Mahallesi 231. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup sokak başında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar otomobillerinde çıkardıkları uzun namlulu silahlarla rasgele etrafa ateş açtı. Olayda 25 adet uzun namlu olmak üzere 33 tane boş kovan bulundu. Kavgada ölen yada yaralı olmazken kurşunlar çevredeki dükkanlara isabet ederek maddi hasar meydana geldi. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri olaya karışan şahısları yakalamak için geniş çapta operasyon başlattı.
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