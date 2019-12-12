Sokak ortasında vatandaşı vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Konya'da sokak ortasında bir kişiyi vurduktan sonra kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Azlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan 62 yaşındaki E.Y, sokak üzerinde yüzü kar maskeli bir şahsın kendisini av tüfeği ile vurarak yaraladığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vaziyette bulunan E.Y, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Olay sonrası şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sokak çevresindeki kameraları izleyerek şahsı tespit etti. Yapılan çalışma sonrası E.Y'yi vurarak olay yerinden kaçan şahsın yabancı uyruklu A.A. (24) olduğu belirlendi. Tespit edilen şüpheli kaldığı eve yapılan baskın ile gözaltına alındı. Buradan ifadesi alınmak üzere emniyete getirilen A.A'nın ilk ifadesinde, "Ben sokak üzerinde beklediğim sırada E.Y'yi tuvaletini yaparken gördüm. Bu kişiyi bu olay karşısında uyardım ama o bana küfür etti. Ben de av tüfeği ile vurdum" dediği öğrenildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. - KONYA