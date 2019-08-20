Sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi öldü (2)
1 saat önce
KOCASI ÖLDÜRMÜŞAğrı'nın Patnos ilçesinde, kaldırımda yürürken, silahla başından vurulan Emine N.'yi, eşi Özkan N.'nin (28) öldürdüğü belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:31 Kaynak: DHA
KOCASI ÖLDÜRMÜŞ
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, kaldırımda yürürken, silahla başından vurulan Emine N.'yi, eşi Özkan N.'nin (28) öldürdüğü belirlendi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Özkan N.'yi ilçede yakalayıp, gözaltına aldı.
Emine N. ile eşi Özkan N. arasında, bir süredir anlaşmazlık olduğu öne sürüldü. Emine N.'nin yaklaşık 2 aydır Patnos'taki sığınma evinde kaldığı belirtildi.
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