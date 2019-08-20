Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi öldü (2)
Son Dakika Güncel Haber

Sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi öldü (2)

1 saat önce

KOCASI ÖLDÜRMÜŞAğrı'nın Patnos ilçesinde, kaldırımda yürürken, silahla başından vurulan Emine N.'yi, eşi Özkan N.'nin (28) öldürdüğü belirlendi.

Sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi öldü (2), System.String[]

KOCASI ÖLDÜRMÜŞ
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, kaldırımda yürürken, silahla başından vurulan Emine N.'yi, eşi Özkan N.'nin (28) öldürdüğü belirlendi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Özkan N.'yi ilçede yakalayıp, gözaltına aldı.
Emine N. ile eşi Özkan N. arasında, bir süredir anlaşmazlık olduğu öne sürüldü. Emine N.'nin yaklaşık 2 aydır Patnos'taki sığınma evinde kaldığı belirtildi.


Patnos, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hiçbir güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan işçi, izleyenleri korkuttu
5 aylık bebeğini pencereden atmak isteyen alkollü babaya polis engel oldu Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 17:13:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi öldü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]