Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
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Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

04.04.2022 12:20
Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Esenyurt'ta eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Esenyurt'ta eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Olay dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Takip ettiği eski kız arkadaşı Kader Gökçe'yi (23) boynundan vuran Alparslan Ç. daha sonra kendi kafasına da sıkarak intihar etmişti. Kader Gökçe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

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Adli Tıp Kurumu, Esenyurt, Otopsi, Gökçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika


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