Olay saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi mahallesinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, sokak ortasında tartıştığı Suriye uyruklu Elhalid H.(34)'yi sağ bacağından tabancayla ateş ederek yaraladı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Bacağına isabet eden 2 mermiyle yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında vuruldu - Son Dakika

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