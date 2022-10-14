Tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında vuruldu - Son Dakika
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Tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında vuruldu

14.10.2022 23:50

Tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında vuruldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandı.

Tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında vuruldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi mahallesinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, sokak ortasında tartıştığı Suriye uyruklu Elhalid H.(34)'yi sağ bacağından tabancayla ateş ederek yaraladı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Bacağına isabet eden 2 mermiyle yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayın şüphelisini arıyor.

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında vuruldu - Son Dakika

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