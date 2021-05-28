Sokak ortasında vuruldu - Son Dakika

Sokak ortasında vuruldu

Adana'da sokak ortasında vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Adana'da sokak ortasında vurulan bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi 37012 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Ayyıldız sokakta yaya olarak giderken yanına yaklaşın silahlı kişi ya da kişilerin saldırıya uğradı. Ayyıldız tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralandı. Yaralı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayı gerçekleştiren zanlıları bulmak için çalışma başlattı. - ADANA

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