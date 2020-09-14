ZONGULDAK Evin önünde yapılan düğünün görüntüleri tepki çekti - Son Dakika

ZONGULDAK Evin önünde yapılan düğünün görüntüleri tepki çekti

Evin önünde yapılan düğünün görüntüleri tepki çektiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yasak olmasına rağmen sokak ortasında düzenlenen düğünün görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

Evin önünde yapılan düğünün görüntüleri tepki çekti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yasak olmasına rağmen sokak ortasında düzenlenen düğünün görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Polis, görüntülerden tespit ettiği düğün sahibine 3 bin 190 TL para cezası kesti.

Ereğli Korubaşı Mahallesi'nde önceki gün yasak olmasına rağmen yapılan düğün kamera görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde evin önünde yapılan düğünde oyun havasıyla oynayan vatandaşlar dikkat çekiyor. Tepki çeken görüntülerin ardından polis ekipleri, düğün sahibini tespit ederek 3 bin 190 TL para cezası uyguladı. Ayrıca kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

ZONGULDAK Evin önünde yapılan düğünün görüntüleri tepki çekti

Türk Lirası, Polis, Düğün, 190, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 20:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK Evin önünde yapılan düğünün görüntüleri tepki çekti - Son Dakika

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