Üye Girişi
Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu

04.07.2021 12:32

Antalya'da yaşanan olayda sokak ortasında twerk yapan bir kadın ve yanındaki arkadaşına ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcının videoyu paylaşması gelen yorumların sayısını arttırdı.

Sosyal medya, Antalya'da sokak ortasında dans eden kadın ve yanındaki erkek arkadaşına ait görüntüleri konuşuyor.

YOLDAN GEÇENLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Yol kenarında durdukları araçlarından çıkarak müzik eşliğinde dans eden iki kişiyi gören vatandaşlar o anları büyük bir şaşkınlıkla izlerken, genç kadının twerk yaptığı anların yer aldığı video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

VİDEOYA YORUM ÜSTÜNE YORUM GELDİ

Yanlarından geçen otomobil ve insanlara aldırış etmeden rahat bir şekilde danslarına devam eden iki kişinin videosuna yorum üstüne yorum yapılırken, videoyu destekleyenler kadar rahatsız edici bulan kişilerinin sayısının oldukça fazla olması dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları;

- İnsanların birbirine saygılı olduğu bir ülke olsun bana o kadar medeniyet yeter.

- Ne güzel dans ediyorlar işte.

- Sıcaktan bunalmışlar sanırım.

Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu

Antalya, Müzik, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü 12:47 İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada 12:11 Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı 11:24 Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı
Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz 10:56 Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 10:52 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı 08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı 22:28 Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki 20:58 Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki

Son Dakika Haberleri
12:58 ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş
12:47 İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü
12:40 Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum
12:32 Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu
12:10 Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada
12:10 Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan
11:23 Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı
11:19 Burak Elmas, Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık sağladı
11:12 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış
10:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı
Tosuncuk emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste ile gelmiş Tosuncuk emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste ile gelmiş         
12:50
Son Dakika! Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum         
12:40
Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan         
12:11
Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış         
11:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı         
10:55
Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor         
10:33
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi         
14:57
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 13:02:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement