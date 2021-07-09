Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı'nda dün sabah saatlerinde yarı çıplak haldeki iki turist arasından bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Alkollü oldukları iddia edilen iki turist kaldırım üzerinde birbirleriyle yerde kavga etti. Turistlerden birisinin 'polis' diye bağırdığı duyuldu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sokak ortasında yarı çıplak kavga ettiler! İki turistin o anları saniye saniye kaydedildi - Son Dakika