Sokak Ortasında Yere Yatırdığı Kadını Böyle Gasp Etti
1 saat önce
Sokak ortasında yere yatırdığı kadını böyle gasp etti Genç kadını bıçakla gasp eden şehir eşkiyası enselendiANKARA - Başkentte şehir eşkiyası Müjdat K. takip ettiği 19 yaşlarındaki R.Y isimli genç kadını sokak ortasında yere yatırıp boğazına bıçak dayayıp gasp etti.
Sokak ortasında yere yatırdığı kadını böyle gasp etti Genç
kadını bıçakla gasp eden şehir eşkiyası enselendi
ANKARA - Başkentte şehir eşkiyası Müjdat K. takip ettiği 19 yaşlarındaki R.Y isimli genç kadını sokak ortasında yere yatırıp boğazına bıçak dayayıp gasp etti. Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara
'nın orta yerinde akıl almaz bir olay yaşandı. Altındağ
ilçesi Kale
Mahallesi Mazi Sokak girişinde 26 yaşındaki Müjdat K. isimli azılı suçlu, arkasından takip ettiği 19 yaşındaki R.Y isimli kadına saldırdı. Bir süre boğuşan ikiliden R.Y güçsüz kalıp yere düştü, o sırada Müjdat K. isimli şehir eşkiyası elindeki bıçağı R.Y'nin boğazına dayadı. R.Y telefonunu almak isteyen azılı suçluya direnince, Müjdat K. "Bağırma seni keserim" dedi. Daha fazla karşı koyamayan R.Y telefonu vermek zorunda kaldı. Müjdat K. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Şehir eşkiyası yakalandı
Ankara Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekipleri olay sonrasında geniş çapta çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgeden yaklaşık 200 kamera incelenerek didik didik edildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri şehir magandasının izini sürerek, R.Y'den gasp ettiği telefonu tam satacağı sırada telefoncuda enseledi. Yakalanan Müjdat K. suçunu itiraf etti. Şehir eşkiyası çıkarıldığı 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Sincan
Cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:13 Kaynak: İHA
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