Sokak ortasında yığıldı, korona korkusu yaklaştırmadı - Son Dakika
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Sokak ortasında yığıldı, korona korkusu yaklaştırmadı

6 saat önce

Sokak ortasında yığıldı, korona korkusu yaklaştırmadı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde alkol komasına girdiği iddia edilen bir kişi baygınlık geçirdi.

Sokak ortasında yığıldı, korona korkusu yaklaştırmadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde alkol komasına girdiği iddia edilen bir kişi baygınlık geçirdi. Korona virüs korkusu nedeniyle şahsa kimse yaklaşamadı.

Olay, Muratlı'nın Saat Kulesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, kaldırımda yürürken birden yere düştü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yerde hareketsiz yatan vatandaşın önce öldüğü sanıldı. Korona virüs salgınının tedirginliği nedeniyle yerde yatan vatandaşa kimse yaklaşmazken, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri hastayı ambulansa alarak Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Şahsın yere yığıldığı anlarda etrafta bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşın aşırı alkollü olduğu bildirilirken, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Sokak ortasında yığıldı, korona korkusu yaklaştırmadı

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:01 Kaynak: İHA

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Sokak ortasında yığıldı, korona korkusu yaklaştırmadı
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