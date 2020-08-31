Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yaylada bir cinayet daha işlemiş (3) - Son Dakika

Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yaylada bir cinayet daha işlemiş (3)
3 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'da Hüsame Ünveren'i (24) sokak ortasında başına silahın dipçik ve kabzası ile vurarak darbedip ardından tabanca ve tüfek ile ateş ederek öldürdükten sonra kaçtığı Trabzon'da yaylada tartıştığı Şenol Keleş'i (45) de tabancayla öldüren Ahmet Cerrah'ı Trabzon'da, 'yardım...
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'da Hüsame Ünveren'i (24) sokak ortasında başına silahın dipçik ve kabzası ile vurarak darbedip ardından tabanca ve tüfek ile ateş ederek öldürdükten sonra kaçtığı Trabzon'da yaylada tartıştığı Şenol Keleş'i (45) de tabancayla öldüren Ahmet Cerrah'ı Trabzon'da, 'yardım ve yataklık ettiği' iddia edilen 1'i kadın 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Trabzon'daki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesi'ne sevk edilen İknur Kol (41) Emre Cerrah(24) ve Şaban Emuce(34) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzon, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 22:14 - Kaynak: DHA
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