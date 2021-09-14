Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde Savaş Akova'yı (28) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Murat K., polis ekiplerince yakalandı. Olaydaki gözaltı sayısı 3'e yükselirken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat K., tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen 12 Eylül'de saat 08.30 sıralarında Boğaziçi Mahallesi 2700 Sokak'a meydana geldi. İddiaya göre, Murat K., aralarında husumet bulunan Savaş Akova'yı konuşmak için yanına çağırdı. Akova, 35 RH 506 plakalı otomobiliyle buluşmaya gitti. Kentte asayişin sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla geçen günlerde İzmir polisinin iş yerine düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirilen Murat K.'nın, kendisini Akova'nın ihbar ettiğini düşündüğü, bu nedenle tartıştıkları iddia edildi. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., tabancayla Akova'yı göğsünden yaraladı. Akova kanlar içinde kalırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki ay önce baba olduğu belirtilen Akova, hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Akova'nın yakınlarına teslim edilen cenazesi toprağa verildi. Kaçan şüpheli Murat K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayet günü Murat K.'nın yanında bulunduğu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İki şüphelinin de ifadelerinden yola çıkan polis, Murat K.'yı dün akşam saatlerinde yakaladı.Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Murat K.­ tutuklanırken diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.