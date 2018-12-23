Sokak Ortasındaki Cinayetin Zanlısı Adliyede (2)
1 saat önce
TUTUKLANDISivas'ta sokakta tartıştığı Hasan Gültepe'yi tabancayla vurarak öldüren şüpheli Ümit Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI Sivas
'ta sokakta tartıştığı Hasan Gültepe
'yi tabancayla vurarak öldüren şüpheli Ümit Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ümit Ö., Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:59 Kaynak: DHA
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