Son Dakika Haberleri: Sokak Ortasındaki Cinayetin Zanlısı Adliyede (2)

Sokak Ortasındaki Cinayetin Zanlısı Adliyede (2)

1 saat önce

TUTUKLANDISivas'ta sokakta tartıştığı Hasan Gültepe'yi tabancayla vurarak öldüren şüpheli Ümit Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sokak Ortasındaki Cinayetin Zanlısı Adliyede (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Sivas'ta sokakta tartıştığı Hasan Gültepe'yi tabancayla vurarak öldüren şüpheli Ümit Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ümit Ö., Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:59 Kaynak: DHA

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