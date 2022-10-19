Kocaeli'de tartıştığı şahıslar tarafından kurşunlanıp, can çekiştiği sırada tekmelenen adamın son anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Kocaeli'de tartıştığı şahıslar tarafından kurşunlanıp, can çekiştiği sırada tekmelenen adamın son anları güvenlik kamerasına yansıdı

19.10.2022 13:34

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Emrah Akkuş'un tartıştığı şahıslar tarafından kurşunlanarak öldürüldüğü anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin Akkuş'a üst üste ateş ettiği ve yaralı halde yerde yatarken tekme attığı görüldü.

Kocaeli'de alkollü iki grup sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Bu esnada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, Emrah Akkuş'a (28) defalarca ateş etti.

YARALI HALDEYKEN TEKMELEDİLER

Kurşunların hedefi olan Akkuş ve bir kişi yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Emrah Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin ise SEKA Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Sokak ortasındaki dehşet saniye saniye kamerada

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasında arbede yaşandığı, daha sonra şüphelilerden birinin tabanca ile Emrah Akkuş'a üst üste ateş ettiği anlar yer aldı. Aynı zamanda, yine elinde tabanca olan bir diğer şüphelinin başka birine ateş ettiği görüldü. Şüphelilerin, yaralı halde yerde yatan Akkuş'a tekme attığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de tartıştığı şahıslar tarafından kurşunlanıp, can çekiştiği sırada tekmelenen adamın son anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de tartıştığı şahıslar tarafından kurşunlanıp, can çekiştiği sırada tekmelenen adamın son anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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