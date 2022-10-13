Sokak ortasındaki mezarı görenler durup dua okudu, gerçek ise bambaşka çıktı - Son Dakika
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Sokak ortasındaki mezarı görenler durup dua okudu, gerçek ise bambaşka çıktı

13.10.2022 19:03

Sokak ortasındaki mezarı görenler durup dua okudu, gerçek ise bambaşka çıktı Sokak ortasındaki mezarı görenler hayrete düştü Türbe çıktı dediler, vatandaşlar gerçek zannedip dua okudu Elazığ'da sokak ortasındaki mezarı gören vatandaşlar hayrete düştü.

Sokak ortasındaki mezarı görenler durup dua okudu, gerçek ise bambaşka çıktı

Sokak ortasındaki mezarı görenler hayrete düştü

Türbe çıktı dediler, vatandaşlar gerçek zannedip dua okudu

ELAZIĞ - Elazığ'da sokak ortasındaki mezarı gören vatandaşlar hayrete düştü. Bazıları türbe sanıp başında dua okurken bazıları ise anlam veremedi, olayın aslı ise bambaşka çıktı.

Elazığ merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Belediye Sokak'ta bulunan esnaflar, sokak üzerinde devam eden restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan topraktan espirisine mezar yaptı. Esnaflar daha sonra kaldırım taşını diktiği mezarın başında dua etti. Bunu gören bazı vatandaşlar esnafa eşlik ederek dua ederken bazıları ise olan biteni uzun süre bakarak anlam vermeye çalıştı. Yine bazı vatandaşlar ise sokaktan geçmeyerek dua bitene kadar şaşkın gözlerle izledi. Vatandaşların gerçek mezar zannettiğini ve çoğunun dua okuduğunu aktaran esnaflardan Murat Saatçi, yaptıkları işe bir süre sonra kendilerinin bile inandığını söyledi.

"Yaptığımız işe biz de inandık"

Mezarın gerçek yüzünü anlatan sokak üzerindeki esnaflardan Murat Saatçi, " Belediyemizin yapmış olduğu bu tadilat çalışmasında biz de artan topraklardan gıyabında esnaflar olarak bir mezar yaptık. Çok güzel tepki aldık. Gerçek mezar zannettiler, gelen geçen Fatiha okudu. Durup da 'Fatiha' okuyanı ve 'Allah rahmet eylesin' diyeni gördük. Bunun ne olduğunu soran olmadı, o kadar ilginç. Yaptığımız işe biz de inandık. Biz de dua okumaya başladık" dedi.

"Bir arkadaşımızın 'burada türbe çıktı' demesi üzerine dua okuyanlar oldu"

Esnaflardan Mehmet Yıldız, " Buradan geçenler dua edenler, gülenler ve hiç umursamayanlar oldu. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Görüldüğü üzere burada çalışma var. Soranlara bir arkadaşımızın ' burada türbe çıktı' demesi üzerine dua okuyanlar oldu. Gerçek sandılar" diye konuştu.

Sokak üzerinden geçen Nevzat Bilgin ise "Yoldan geçerken mezarlık fark ettim. Merak ettim, şaşırdım da" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasındaki mezarı görenler durup dua okudu, gerçek ise bambaşka çıktı - Son Dakika

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