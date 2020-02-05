Sokak ortasındaki pompalı tüfekli kavga kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak ortasındaki pompalı tüfekli kavga kamerada - Son Dakika

Sokak ortasındaki pompalı tüfekli kavga kamerada

7 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, sokak ortasında iki grup arasında çıkan ve pompalı tüfekle havaya ateş edilen kavgaya karışan 3 kişi, gözaltına alındı.

Sokak ortasındaki pompalı tüfekli kavga kamerada, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, sokak ortasında iki grup arasında çıkan ve pompalı tüfekle havaya ateş edilen kavgaya karışan 3 kişi, gözaltına alındı.

Zeytinlik Mahallesi 1133 Sokak'ta önceki gün iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş etti. Araya giren çevredeki kişiler, tarafları yatıştırdı. Gruplar olay yerinden ayrılırken, paniğe kapılan çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kavgaya karışanların eşkallerini belirledi. Aralarında, pompalı tüfekle havaya ateş eden kişinin de olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.A., H.B. ve M.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu arada olay, mahalleden bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, 2 kişinin elinde pompalı tüfek olduğu ve birisinin havaya ateş ettiği, bazı kişilerin de havaya ateş eden kişiyi engellemeye çalıştığı görülüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
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