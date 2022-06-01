Sokak ortasındaki silahlı kavgayı dua ederek çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak ortasındaki silahlı kavgayı dua ederek çekti

01.06.2022 10:05
Sokak ortasındaki silahlı kavgayı dua ederek çekti

Diyarbakır'da bir grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga silahların çekilmesiyle çatışma alanına döndü.

Diyarbakır'da bir grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga silahların çekilmesiyle çatışma alanına döndü. O anları kayıt altına alan bir vatandaş, kimseye bir şey olmaması için dualar okudu.

Olay, Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde taşlı sopalı kavga eden grup, iddiaya göre akşam saatlerinde tekrar kavgaya tutuştu. Tartışma, silahların ateşlenmesiyle devam etti. Bir vatandaş ise o anları kayıt altına alırken kimseye bir şey olmaması için dualar okudu. Olayla 4 kişi taş ve sopa darbeleriyle yaralanırken, kör kurşunun kimseye isabet etmediği öğrenildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Hırsızlar canına tak etti, dükkanını satılığa çıkardı Hırsızlar canına tak etti, dükkanını satılığa çıkardı Bağlar Belediyesi halk oyunlarında bölge şampiyonu oldu Bağlar Belediyesi halk oyunlarında bölge şampiyonu oldu
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çatışma, Bağlar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasındaki silahlı kavgayı dua ederek çekti - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Galata'da kendini yakan genci söndüren esnaf konuştu: İllüzyon gösterisi yapıyor zannettim
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:11 Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sokak ortasındaki silahlı kavgayı dua ederek çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement